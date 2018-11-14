"Хоть где-то горячая вода". Машина провалилась в яму с кипятком в центре Киева

В центре Киева автомобиль провалился в яму с кипятком из-за прорыва трубы. Об этом сообщили на сайте администрации города.

По словам владельца авто, он поворачивал на светофоре, как вдруг автомобиль резко ушёл под землю и погрузился в горячую воду, которая поначалу буквально фонтанировала из-за высокого давления в системе. Сообщается, что некоторые прохожие получили ожоги.

Из-за аварии в городе образовались многокилометровые пробки, а движение по нескольким центральным улицам было ограничено, в том числе для общественного транспорта. В сообщении сказано, что на участке произошёл прорыв трубы диаметром 400 мм, из-за чего горячая вода начала выливаться на улицы города.

Напомним, горячей воды киевляне ждали несколько месяцев. Её отключили по всему городу из-за конфликта между "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогазом". В связи с этим мэр города Виталий Кличко предложил вовсе отказаться от горячего водоснабжения. В итоге после долгожданного восстановления горячего водоснабжения в столице Украины произошло сразу 300 с лишним прорывов труб.