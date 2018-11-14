На 72 рубля в день. ФСИН рассказала о меню заключённых в российских тюрьмах

В день на питание одного заключённого в российской тюрьме тратят 72 рубля, или 2,16 тысячи в месяц. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, на эти деньги каждая категория осуждённых — мужчины, женщины, подростки и другие — получает необходимый объём калорий. Например, взрослому мужчине по медицинским показаниям в день требуется 3200–3300 килокалорий.

Для каждой из этих групп заключённых и для разных регионов были сделаны специальные расчёты.

— Мы наняли хороших специалистов, которые провели расчёт, составили компьютерную программу, которая полностью даёт расклад, какому региону сколько надо на питание больных, женщин, детей и сколько это будет стоить, — сказал Максименко.

Он добавил, что заключённые могут покупать дополнительные продукты за собственные средства.