"Стереотип: виноваты русские". Клинцевич ответил обвиняющей Россию Норвегии

Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на обвинения Минобороны Норвегии, которое распространило заявление, что во время совместных учений Скандинавских стран с НАТО Россия создавала помехи для системы GPS. Сенатор выразил уверенность на своей странице в "Фейсбуке", что структуры на учениях НАТО оказались неготовыми к возникшей экстремальной ситуации, а проблемы оправдали вмешательством России.

Министерство обороны Норвегии официально заявило, что считает российских военных причастными к помехам в работе GPS во время последних учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые проводились альянсом совместно с Финляндией и Норвегией. Об этом ранее высказывался уже финский премьер. В Кремле ответили, что ничего не знают про помехи в системе GPS и вопрос надо адресовать в Минобороны РФ.