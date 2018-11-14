СМИ: Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 48 человек

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 48 человек — были обнаружены ещё шесть тел в полностью сгоревшем городе Парадайс. Об этом сообщает телеканал KSBY.

Лесной пожар с 8 октября охватил значительные территории штата. Президент США Дональд Трамп в своём недавнем выступлении объявил, что нынешняя трагедия не идёт ни в какое сравнение с прошлыми и стала самой разрушительной в истории страны.

По последним данным, огонь выжег всё на территории более чем в 500 тысяч квадратных метров. Полностью уничтожено более 7,6 тысячи жилых домов. Выгорел дотла город Парадайс. Всего из опасной зоны было эвакуировано более 300 тысяч человек.

Для борьбы с огненной стихией было задействовано более 5,1 тысячи пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолёт, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды.