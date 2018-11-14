Пассажиры экстренно севшего в Иркутске "боинга" через три дня вылетели в Шанхай

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Пассажиры экстренно севшего в Иркутске "боинга" через три дня вылетели в Шанхай

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Фото: ©Pixabay

С поломками двух предыдущих авиалайнеров, один из которых был резервным, разбираются французские техники.

Второй резервный борт компании Air France вылетел из Иркутска с пассажирами рейса Париж — Шанхай, чей самолёт совершил 11 ноября экстренную посадку. Об этом РИА "Новости" сообщили в справочной службе международного аэропорта Иркутск.

Отмечается, что все пассажиры улетели в Шанхай в 9:16 (4:16 мск).

Напомним, 11 ноября в Иркутске из-за задымления экстренно сел самолёт компании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Шанхай. На борту находилось 280 человек, в том числе члены экипажа. Ночью 12 ноября в Иркутск прибыл резервный борт авиакомпании, который должен был доставить пассажиров в пункт назначения, однако и он не смог улететь из-за отказа гидравлической системы. Пассажиров вновь доставили в гостиницы. Ночью 14 ноября в Иркутск прибыл второй резервный борт.

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