Пассажиры экстренно севшего в Иркутске "боинга" через три дня вылетели в Шанхай

С поломками двух предыдущих авиалайнеров, один из которых был резервным, разбираются французские техники.

Второй резервный борт компании Air France вылетел из Иркутска с пассажирами рейса Париж — Шанхай, чей самолёт совершил 11 ноября экстренную посадку. Об этом РИА "Новости" сообщили в справочной службе международного аэропорта Иркутск.

Отмечается, что все пассажиры улетели в Шанхай в 9:16 (4:16 мск).

Напомним, 11 ноября в Иркутске из-за задымления экстренно сел самолёт компании Air France, выполнявший рейс из Парижа в Шанхай. На борту находилось 280 человек, в том числе члены экипажа. Ночью 12 ноября в Иркутск прибыл резервный борт авиакомпании, который должен был доставить пассажиров в пункт назначения, однако и он не смог улететь из-за отказа гидравлической системы. Пассажиров вновь доставили в гостиницы. Ночью 14 ноября в Иркутск прибыл второй резервный борт.