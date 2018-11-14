Семьям всех рождённых в Москве детей будут вручать подарочные наборы младенца

Все новорождённые Москвы теперь будут получать подарочные наборы, которые включают одеяло, комбинезон, ползунки, подгузники и многое другое. Ранее на подарок могли расчитывать только семьи, в которых родители сами были зарегистрированы в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в постановление правительства столицы 13 ноября. Теперь подарочные наборы будут вручены семьям с новорождёнными детьми, которые родились в Москве, вне зависимости от места жительства их родителей.

Один из родителей должен предъявить свидетельство о рождении ребёнка, в котором он указан родителем, и документ, удостоверяющий личность. Если подарок не был получен в родильном доме, то в течение двух месяцев со дня рождения ребёнка набор можно получить в отделах соцзащиты населения.

За полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тысяч новорожденных. В приданом для малыша - 44 предмета первой необходимости, включая комбинезоны и постельные принадлежности. Стараемся максимально помочь мамочкам в первые дни жизни малышей. pic.twitter.com/9uAePt21sy — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 июля 2018 г.

На официальном сайте мэра Москвы опубликована инструкция, рассказывающая, как получить набор для новорождённого.