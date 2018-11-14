Семьям всех рождённых в Москве детей будут вручать подарочные наборы младенца

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Семьям всех рождённых в Москве детей будут вручать подарочные наборы младенца

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Фото: © mos.ru

Все новорождённые Москвы теперь будут получать подарочные наборы, которые включают одеяло, комбинезон, ползунки, подгузники и многое другое. Ранее на подарок могли расчитывать только семьи, в которых родители сами были зарегистрированы в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в постановление правительства столицы 13 ноября. Теперь подарочные наборы будут вручены семьям с новорождёнными детьми, которые родились в Москве, вне зависимости от места жительства их родителей.

Один из родителей должен предъявить свидетельство о рождении ребёнка, в котором он указан родителем, и документ, удостоверяющий личность. Если подарок не был получен в родильном доме, то в течение двух месяцев со дня рождения ребёнка набор можно получить в отделах соцзащиты населения.

На официальном сайте мэра Москвы опубликована инструкция, рассказывающая, как получить набор для новорождённого.

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