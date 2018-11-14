Американца на всю жизнь лишили Диснейленда за плакаты с Трампом

Дион Сини катался на аттракционах с плакатами в поддержку действующего президента США.

The Walt Disney Company запретила американцу Диону Сини посещать свои парки развлечений и отели за то, что во время спуска с американских горок он держал в руках плакаты в поддержку Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как заявили в компании, ранее мужчина неоднократно выражал любовь к президенту таким необычным способом. Его видели с плакатами в руках во время театральной постановки на Бродвее и во время матча на стадионе "Янки".

В официальном заявлении Disney сказано, что они не выступают против политических взглядов своих посетителей, однако не допустят демонстрации на своей территории любых политических или коммерческих плакатов.

Однако сам Сини убеждён, что не виноват. Он объясняет это тем, что доставал плакаты только на тех аттракционах, где было немного людей. Мужчина собирается обжаловать решение компании в суде.