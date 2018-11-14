На затонувшем у берегов Камчатки сухогрузе не было части экипажа

На сухогрузе "Анатолий Крашенинников", который затонул недалеко от мыса Лопатка Камчатки, был недоукомплектован экипаж и находились неучтённые пассажиры, рассказал ТАСС заместитель транспортного прокурора Камчатского края Иван Нецвет.

Судно затонуло в Охотском море 9 ноября, но из порта Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана оно вышло с нарушениями.

— Предварительно установлено, что были нарушения при оформлении отхода судна из порта Петропавловска-Камчатского. По судовой роли было заявлено десять человек экипажа, но фактически в рейс вышли восемь человек. Кроме того, четыре члена экипажа были вписаны в судовую роль, но на борту судна отсутствовали, вместо них были другие люди. Кроме того, установлено, что пять пассажиров не должны были находиться на судне, при оформлении отхода сведения о них капитану порта не передавались, — заявил прокурор.

Иван Нецвет также добавил, что параллельно с расследованием уголовного дела идёт общенадзорная проверка судовладельца. Из находившихся 13 человек 10 были спасены проходящим недалеко судном, поиск остальных продолжается. Но спасательная операция замедлена пришедшим на Камчатку циклоном. Власти заявили, что окажут помощь семьям без вести пропавших моряков.