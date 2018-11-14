Связи и соцсети. Россияне рассказали о лучших способах найти работу

Опрос исследовательского холдинга "Ромир" показал, что большинство россиян считают личные связи лучшим способом устроиться на новую работу. При помощи контактов через друзей и родственников пустующие вакансии хотели бы занять 65 процентов опрошенных, данные исследовательского холдинга приводит РИА "Новости".

Второе место по популярности в методах поиска работы — это соцсети, их выбрали 24 процента опрошенных. На третьем месте с 18 процентами респондентов — подбор работы через службы занятости.

Люди с высокими доходами ответили немного иначе. Среди них соцсети и HR-агентства для поиска работы выберут 36% и 25% опрошенных соответственно. 19% обратятся в государственную службу занятости.

60% опрошенных заявили, что не меняли работу последние пять лет.

— Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами (менее 10 тысяч рублей на человека в семье). 18% из них хотя бы раз переходили с места на место только за последний год. В остальных доходных группах результаты оказались близки к среднему значению. Склонна к переменам и молодёжь, — цитирует агентство заявление холдинга.

Результаты опроса "Ромира" показали, что большинство россиян не стремятся сменить место проживания ради новой работы. А вот опрос, проведённый на госпортале "Работа в России" в середине сентября, показал обратные результаты — там две трети респондентов заявили, что готовы переехать ради трудоустройства.