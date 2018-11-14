Взломать за 15 минут. Большинство банкоматов оказались уязвимы для хакеров

Из большинства банкоматов можно похитить деньги и данные банковских карт клиентов, причём взломать устройство можно за 15 минут. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Positive Technologies.
В рамках исследования во всех из 26 рассматриваемых моделях банкоматов нашли уязвимости. Например, при наличии доступа в сервисную зону банкомата злоумышленники в 100% случаев могут получить данные карт, прошедших через картридер, и сделать это за короткое время.
Также хакеры могут перехватить данные с магнитной полосы карты во время их передачи между банкоматом и процессинговым центром или между операционной системой банкомата и картридером.
Однако специалисты считают, что сейчас самой опасной атакой на банкомат является всё-таки его физический взлом, а вот с логическими атаками большая часть крупных банков уже научилась бороться.
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