Взломать за 15 минут. Большинство банкоматов оказались уязвимы для хакеров

Эксперты отмечают, что уязвимости в устройствах действительно есть, но далеко не всегда они означают возможность реальной атаки.

Из большинства банкоматов можно похитить деньги и данные банковских карт клиентов, причём взломать устройство можно за 15 минут. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Positive Technologies.

В рамках исследования во всех из 26 рассматриваемых моделях банкоматов нашли уязвимости. Например, при наличии доступа в сервисную зону банкомата злоумышленники в 100% случаев могут получить данные карт, прошедших через картридер, и сделать это за короткое время.

Также хакеры могут перехватить данные с магнитной полосы карты во время их передачи между банкоматом и процессинговым центром или между операционной системой банкомата и картридером.

Однако специалисты считают, что сейчас самой опасной атакой на банкомат является всё-таки его физический взлом, а вот с логическими атаками большая часть крупных банков уже научилась бороться.