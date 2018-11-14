Избранный глава Хакасии вступит в должность 15 ноября

Валентин Коновалов, избранный на прошедших выборах, вступит в должность главы Хакасии в четверг, 15 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева.

Напомним, 11 ноября кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии, на которых он был единственным кандидатом. По данным ЦИК, за него отдали свои голоса 57,57% избирателей. Региональный избирком признал выборы состоявшимися.