Бывший соратник Януковича уверен, что Донбасс не вернуть без блицкрига на Москву

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Бывший соратник Януковича уверен, что Донбасс не вернуть без блицкрига на Москву

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Фото © Flickr/ Sona V.

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол считает, что Донбасс невозможно сделать подконтрольным Киеву без блицкрига до Красной площади. Так экс-парламентарий прокомментировал в эфире телеканала ZIK проведённые выборы в ДНР и реакцию на них украинских властей.

— Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве, — заявил экс-депутат.

По версии Черновола, эта идея пока нереализуема и поэтому Киев занимается "дипломатическим давлением" и "санкционной политикой". Экс-депутат предложил надавить на партнёров Украины, чтобы "санкционная политика" была развёрнутой и не ослабевала

В ДНР и ЛНР прошли выборы в воскресенье, 11 ноября, руководителем ДНР стал Денис Пушилин, в ЛНР свой пост сохранил Леонид Пасечник. В США пригрозили усилить санкции против России из-за выборов в Донбассе.

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