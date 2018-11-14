Миллер ответил на угрозы США сорвать "Северный поток — 2"

Накануне американский посол при ЕС заявил, что у Вашингтона есть "множество инструментов", чтобы затормозить строительство газопровода.

Глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что проект газопровода "Северный поток — 2" будет реализован, невзирая на различные угрозы со стороны Соединённых Штатов Америки.

— Ну вы же сами всё видите: 200 километров уже построили — значит, и остальное достроим, — отметил Миллер, слова которого приводит издание "Коммерсант".

Напомним, накануне посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона есть "множество инструментов", чтобы затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2", который, по его словам, делает Европу, а значит и США, уязвимыми.