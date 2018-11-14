Центробанк отозвал лицензию у "УМ-банка"

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Центробанк отозвал лицензию у "УМ-банка"

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Банк России проинформировал на своём сайте, об отзыве с 14 ноября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у "УМ-банка".

По сведениям холдинга banki.ru, решение ЦБ принял в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

— Порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадёжной ссудной задолженностью. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери, — заявили холдингу в Центробанке.

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