Центробанк отозвал лицензию у банка "Москва"

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Центробанк отозвал лицензию у банка "Москва"

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Центробанк РФ сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО РАКБ "Москва".

Сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ.

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