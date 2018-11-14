В Екатеринбурге внедорожник сбил на тротуаре мать с малышом

И мама, и ребёнок госпитализированы в тяжёлом состоянии, мальчик находится в состоянии комы.

Водитель автомобиля Honda CR-V около 9:00 (7:00 мск) сбил на тротуаре улицы Фурманова в Екатеринбурге троих пешеходов, включая ребёнка в коляске и его мать, заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— Водитель Honda CR-V, мужчина 1968 г.р. по имени Владимир, предположительно, чтобы объехать пробку, выехал на пешеходную зону, в результате протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб. В результате пострадало три человека: мальчик в возрасте двух лет, его мама, которая стояла с коляской на перекрёстке, и мужчина, — отметил Горелых.

Двухлетний мальчик госпитализирован в состоянии комы, у 29-летней матери диагностирован перелом позвоночника, они оба в тяжёлом состоянии находятся в больнице.

На месте ДТП работают три бригады реанимации, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Водитель кроссовера не получил серьёзных травм и находится на месте происшествия в полушоковом состоянии. В полиции рассказали, что виновник аварии получил права в 2011 году, у него есть два штрафа.

— При опросе он пояснил, что на пешеходной зоне якобы перепутал педали газа и тормоза, так как Honda — машина с автоматической коробкой передач, — отметил представитель регионального ГУ МВД РФ.

Проводится проверка, по её результатам будет принято решение.