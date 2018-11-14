Дутерте проигнорировал завтрак с премьером Австралии на саммите АСЕАН

Кроме того, филиппинский лидер изменил своей привычке не носить галстуки и на рабочую встречу в рамках саммита пришёл, надев эту деталь мужского гардероба.

Президент Филиппин Родриго Дутерте проигнорировал неформальный завтрак с премьером Австралии на саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Завтрак был намечен на утро среды, 14 ноября. Как сообщает ТАСС, вместо Дутерте на мероприятие прибыл глава МИД Филиппин Теодоро Локсин. Сам глава государства приехал на саммит позднее — на встречу с китайской делегацией во главе с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Это уже не первый случай, когда Дутерте проигнорировал различные мероприятия во время своих зарубежных поездок. Ранее он не принял участия в двусторонних саммитах АСЕАН с США и Индией. Там же он отказался фотографироваться с лидерами Ассоциации и Бараком Обамой. Официальные представители филиппинского президента в некоторых случаях объясняли его отсутствие плохим самочувствием.

Многие отметили, что Дутерте приехал на встречу в белой рубашке, застёгнутой на все пуговицы, и чёрном галстуке. Филиппинский лидер известен своей привычкой не использовать эту деталь гардероба.