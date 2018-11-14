Мать и четверо детей погибли при пожаре в частном доме в Азербайджане

Пять человек, включая четверых малолетних детей, погибли сегодня в результате пожара в частном доме в посёлке Гушчу на западе Азербайджана. Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Как сообщается, пожар произошёл в трёхкомнатном одноэтажном доме площадью 150 квадратных метров. Огонь потушили подразделения противопожарной охраны. На месте найдены тела 28-летней Севиндж Т. и четверых детей — одиннадцати, восьми, шести лет и одного года. По данным спасателей, все погибшие были членами одной семьи.
В местной прокуратуре расследуются причины возникновения пожара.
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