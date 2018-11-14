Создатель комиксов Marvel перед смертью придумал нового супергероя

Идея создания нового персонажа принадлежит дочери Стэна Ли, которая пообещала, что история героя будет очень интересной.

Дочь создателя комиксов Marvel Стэна Ли Джоан Селия рассказала, что её отец перед смертью трудился над созданием нового супергероя.

Как сообщает TMZ, персонажа будут звать Dirt Man. Стэн Ли работал над образом, историей и суперсилой нового героя, а идея создания принадлежит его дочери. По её словам, герой и его история будут очень интересными.

Создатель комиксов Marvel Стэн Ли скончался в возрасте 95 лет в Лос-Анджелесе 12 ноября. Как писал ранее Лайф, накануне смерти он опубликовал обращение к ветеранам Второй Мировой войны в "Твиттере".