Трамп поругался с Мэй по телефону по пути в Париж

Читайте также

Трамп поругался с Мэй по телефону по пути в Париж

56

Тереза Мэй и Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Британский премьер позвонила американскому лидеру, чтобы поздравить с итогами промежуточных выборов, но тот в ответ стал "ругать" её за недостаточные усилия Лондона для сдерживания Тегерана.

У президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй состоялся напряжённый телефонный разговор, в ходе которого американский лидер выразил главе британского правительства недовольство в связи с позицией Лондона по Ирану. Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на источники.

Сообщается, что Мэй позвонила на борт самолёта Трампа во время перелёта из США в Париж, чтобы поздравить с результатами на промежуточных выборах. Однако глава США, по словам источников, в ответ начал "ругать" британского премьера за недостаточные усилия Лондона для сдерживания Тегерана.

Как отмечает издание, он также стал расспрашивать Мэй о Брэксите, а затем пожаловался на несправедливые, как он считает, торговые соглашения Америки со странами Европы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×