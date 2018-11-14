Трамп поругался с Мэй по телефону по пути в Париж

Британский премьер позвонила американскому лидеру, чтобы поздравить с итогами промежуточных выборов, но тот в ответ стал "ругать" её за недостаточные усилия Лондона для сдерживания Тегерана.

У президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй состоялся напряжённый телефонный разговор, в ходе которого американский лидер выразил главе британского правительства недовольство в связи с позицией Лондона по Ирану. Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на источники.

Сообщается, что Мэй позвонила на борт самолёта Трампа во время перелёта из США в Париж, чтобы поздравить с результатами на промежуточных выборах. Однако глава США, по словам источников, в ответ начал "ругать" британского премьера за недостаточные усилия Лондона для сдерживания Тегерана.

Как отмечает издание, он также стал расспрашивать Мэй о Брэксите, а затем пожаловался на несправедливые, как он считает, торговые соглашения Америки со странами Европы.