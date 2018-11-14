"Вот так вот". Футболист сборной России потроллил журналистку за ошибку

Футболист сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов в шутливой форме отреагировал на ошибку журналистки во время интервью.

Нападающего попросили рассказать об эмоциях от первого вызова в национальную команду, а также о реакции его родных и друзей на это событие. В ответ на это Чалов её поправил: "Вроде второй вызов-то", заметив удивление корреспондентки, он добавил: "Ну вот так вот".

Аналогичная ситуация возникла во время интервью полузащитника "Краснодара" Юрия Газинского журналисту "Матч ТВ". После победы в игре чемпионата России над московским ЦСКА корреспондент спросил у футболиста, доволен ли он ничейным результатом в матче. На удивление Газинского, он ответил фразой: "Ну вот так вот".

Чалов вызывается в сборную России второй раз. Ранее он был включён в расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира, но в окончательный список не попал.