Путин рассказал, сколько денег туристы из России оставили в Таиланде в 2017 году

Российский лидер отметил, что отношения двух государств развиваются позитивно, что подтверждается и турпотоком.

Туристы из России поддержали экономику Таиланда на сумму более двух миллиардов долларов в 2017 году, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Таиланда Праютом Чан-Оча.

— По нашим данным, мне сейчас коллеги подсказали, более двух миллиардов долларов оставили наши туристы в Таиланде в прошлом году, — сообщил Путин на встрече с тайским премьер-министром.

По словам российского лидера, отношения РФ и Таиланда развиваются позитивно, что подтверждает и поток туристов из России в королевство.

Со своей стороны тайский премьер сообщил, что товарооборот между двумя государствами в 2017 году вырос примерно на 50%.

— На 26% [возросло] количество российских туристов, посетивших Таиланд,— отметил Чан-Оча.

Он также указал на позитивные отношения между Таиландом и РФ в сфере безопасности.

Сегодня в Сингапуре стартовал саммит Россия — АСЕАН.