Снова без снега? Синоптики предрекли москвичам мороз в новогоднюю ночь

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Москве на Новый год. Как минимум мороз до -12 градусов застанет москвичей в ночь на 1 января.

— Если в начале декабря среднесуточная температура составляет 3,9 градуса мороза, то под самый Новый год — 8 градусов мороза. Это значит, что ночью может быть 12 градусов, а днем 3–8 градусов мороза, — сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в комментарии "Российской газете".

При этом по поводу снега прогноз пока неутешительный. К концу ноября появятся сугробы, однако в декабре температура будет выше климатической нормы, из-за снег, скорее всего, и растает.

— Новогодняя ночь редко обходится без снега. Но последние годы это происходит всё чаще, — пояснила метеоролог.

Температура выше нормы также ожидается в Иркутской области и Бурятии. Более холодный по сравнению с прошлым годом декабрь будет на большей части территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на северо-востоке Якутии, севере Чукотки, Приволжского и Уральского федеральных округов.