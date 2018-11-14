В Москве отреставрируют три здания на территории Даниловского монастыря

Восстановительные работы планируется провести в Братском корпусе, церкви Троицы и доме настоятеля.

В Москве отреставрируют три здания, расположенных на территории Даниловского монастыря, основанного в конце XIII века. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

Как сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, сначала специалистами будет изучена история обители по различным архивным документам, затем сформируют эскизный проект реставрации, в котором будут учтены исторические, архитектурные и конструктивные решения. Также будут проработаны меры по обеспечению противопожарной безопасности.

Восстановительные работы планируется провести в Братском корпусе, церкви Троицы и доме настоятеля. Мосгорнаследие уже выдало разрешение на разработку проекта реставрации.