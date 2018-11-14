Путин: РФ и АСЕАН могли бы провести учения по реагированию на опасные инфекции

Глава государства также подчеркнул важность координации Москвы и АСЕАН по реагированию на природные и техногенные катастрофы.

Россия и страны АСЕАН могли бы провести учения по реагированию на опасные инфекции. Об этом в ходе пленарного заседания саммита заявил президент России Владимир Путин.

— Можно подумать о проведении совместных учений по реагированию на опасные инфекционные заболевания, — сказал глава государства.

При этом российский лидер отметил, что Москва готова помогать странам АСЕАН бороться с распространением инфекционных заболеваний. В частности, Путин предложил воспользоваться возможностями программы повышения квалификации врачей. Такая база есть в центре биологической безопасности во Владивостоке, которая была открыта в текущем году.

Глава государства также отметил востребованность координации РФ и АСЕАН по реагированию на природные и техногенные катастрофы.