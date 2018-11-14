Путин: РФ присоединится к планам АСЕАН по созданию сети "умных" городов

Сейчас, по словам главы государства, лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является Москва, сотрудничающая с Сингапуром на двухстороннем уровне.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ присоединится к планам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по созданию сети умных городов. Об этом президент страны сообщил на заседании саммита Россия — АСЕАН.

По словам главы государства, лидером в России во внедрению цифровых технологий в городскую среду является Москва, которая к тому же сотрудничает с Сингапуром на двухстороннем уровне.

— Рассчитываем, что география такого взаимодействия будет обоюдно расширяться, — резюмировал глава государства.

Путин сейчас принимает участие в саммите Россия — АСЕАН, в ходе которого участники договорились о развитии двухстороннего сотрудничества. В частности, российский лидер ранее отметил важность координации Москвы и ассоциации при реагировании на природные и техногенные катастрофы и предположил, что государства могли бы провести совместные учения по реагированию на опасные инфекции. Кроме того, Владимир Путин пригласил бизнесменов стран АСЕАН на Петербургский и Восточный экономические форумы, которые пройдут в России в 2019 году.