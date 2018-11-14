Mitsubishi подняла цены почти на весь модельный ряд в России

Подорожали все модели японского производителя, за исключением внедорожника Pajero.

Японская компания Mitsubishi подняла цены на все модели, кроме внедорожника Pajero, на 20–100 тысяч рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Кроссовер ASX подорожал в четырёх комплектациях из десяти: все версии с двухлитровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил теперь доступны по цене от 1,4 до 1,6 миллиона рублей. Все комплектации кроссовера Outlander стали дороже на 20 тысяч рублей. Модель Eclipse Cross теперь стоит 1,6–2,2 миллиона рублей. Топовая комплектация Pajero Sport 2018 года производства теперь стоит 3,09 миллиона рублей.

Пикап L200 вырос в цене на 20 тысяч рублей — 1,8–2,4 миллиона рублей. При этом подорожание коснулось автомобилей как 2017, так и 2018 года выпуска. То же самое касается и Pajero Sport.