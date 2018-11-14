ФСИН: В России не хватает колоний для осуждённых экс-правоохранителей

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ФСИН: В России не хватает колоний для осуждённых экс-правоохранителей

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Фото © Flickr/nizz7

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил о том, что в России не хватает колоний для осуждённых экс-сотрудников правоохранительных органов.

Он отметил, что количество тюрем для силовиков резко увеличилось.

— В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше, — заявил Максименко.

По его мнению, такая тенденция может быть связана с борьбой с коррупцией. При этом в стране сокращается количество колоний для обычных людей.

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