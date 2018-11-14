Адвокат надеется на освобождение Эрика Давидовича из-за давности преступлений

Защита основателя автосообщества Smotra.ru Эрика Китуашвили, осуждённого за мошенничество в особо крупном размере, считает, что блогер должен быть освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности преступлений. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

— До вступления приговора Эрику Китуашвили в законную силу по первому эпизоду сроки давности истекли 1 ноября этого года, по второму — 13 ноября. Даже если Мосгорсуд признает его виновным, он незамедлительно должен быть освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности по этим двум эпизодам, — сказал Жорин ТАСС.

Заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда пройдёт 6 декабря.

Ранее Лайф писал, что Дорогомиловский суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванием денег. Основателю "Смотры.ру" было назначено наказание в виде четырёх лет и восьми месяцев колонии общего режима.