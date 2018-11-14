Песков заявил, что США стали непредсказуемыми

По словам представителя Кремля, такое поведение Штатов – предмет для глубокой обеспокоенности всех стран.

Непредсказуемость Соединённых Штатов Америки вызывает у всех глубокую обеспокоенность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— То, что Америка в последнее время стала непредсказуемой, тоже ни для кого не секрет, и об этом уже все говорят абсолютно открыто. Тем более эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира — конечно, предмет для глубокой обеспокоенности всех, — сообщил Песков в интервью каналу "Дождь".

Ранее пресс-секретарь российского лидера предложил отказаться от того, чтобы называть санкциями меры других государств против России, поскольку они применяются вопреки международному праву.