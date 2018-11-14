В Кремле предлагают отказаться от термина "санкции"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что правильным было бы употреблять слова "ограничения" или "рестрикции".

Кремль предлагает отказаться от того, чтобы называть санкциями меры других стран против России. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они применяются вопреки международному праву.

— В данном случае мы не признаём эти односторонние ограничения [Запада в отношении РФ] как законные санкции, мы считаем их незаконными, — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Дождь".

Песков отметил, что более правильным было бы употреблять слова "ограничения" или "рестрикции".

Песков также отметил, что, какими бы ни были новые санкции Соединённых Штатов Америки против России, они навредят отношениям.

— Приведут ли они к дальнейшему осложнению ситуации с российско-американскими отношениями? Ответ однозначный: конечно, приведут, — продолжил он.

Представитель Кремля также затруднился ответить, какой может быть новая волна антироссийских санкций США.