В Минкомсвязи предложили отменить лицензирование CD и DVD

Ранее эта процедура была призвана остановить распространение пиратской продукции, однако теперь в министерстве эту меру считают неэффективной.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предлагает отменить процедуру лицензирования изготовления продукции на компакт-дисках и DVD-дисках. Об этом сообщается на сайте правительства.

По мнению Минкомсвязи, главным распространителем контрафактной продукции теперь является Интернет. В этой связи "лицензирование деятельности по изготовлению произведений и программ" больше не является эффективным способом в борьбе с пиратством.

Данная мера не повлечёт за собой негативных последствий для правообладателей. В Минкомсвязи намерены таким образом "актуализировать правовое регулирование" в этой сфере.