Западные инвесторы тоже важны. В Кремле отрицают "поворот" России на Восток

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Россия выполняет "поворот" на Восток, и поясняет, что западные инвесторы для нашей страны тоже важны.

— Я абсолютно не сторонник говорить о том, что Россия выполняет какой-то дрифт на Восток, поворот на Восток, — сказал представитель Кремля "Дождю".

Он добавил, что России важны и деловые отношения с США. Кроме того, сдвиги в какую-либо сторону приведут к сужению возможностей России, поэтому и нет никакого поворота.