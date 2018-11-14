Западные инвесторы тоже важны. В Кремле отрицают "поворот" России на Восток

Читайте также

Западные инвесторы тоже важны. В Кремле отрицают "поворот" России на Восток

15

Фото: © Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Россия выполняет "поворот" на Восток, и поясняет, что западные инвесторы для нашей страны тоже важны.

— Я абсолютно не сторонник говорить о том, что Россия выполняет какой-то дрифт на Восток, поворот на Восток, — сказал представитель Кремля "Дождю".

Он добавил, что России важны и деловые отношения с США. Кроме того, сдвиги в какую-либо сторону приведут к сужению возможностей России, поэтому и нет никакого поворота.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×