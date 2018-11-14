Восковой вождь. В мавзолее тело Ленина предлагают заменить копией

Революционера предлагается захоронить, как он и завещал, в 2024 году, устроив прощальную траурную процессию.

В мавзолее в Москве могут заменить тело Владимира Ленина его точной копией из воска. С предложением создания комиссии по этому вопросу в правительство обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает RT.

— К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии, — сказано в обращении Петрова.

Депутат также выразил мнение, что вождя необходимо захоронить, как он и завещал. Сделать это лучше в 100-летнюю годовщину со дня его кончины — в 2024 году, проведя прощальную траурную процессию. При этом в мавзолее можно было бы разместить точную восковую или резино-полимерную копию, дабы не нарушать привычного порядка и традиций.