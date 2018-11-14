Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Рыжикову

Кроме того, космонавты Фёдор Юрчихин и Олег Новицкий были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством".

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении наград и званий ряду космонавтов. Документ опубликован на портале правовой информации.

— За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Рыжикову Сергею Николаевичу, — говорится в тексте указа.

Этим же указом Рыжикову присвоено звание лётчика-космонавта.

Глава государства орденом "За заслуги перед Отечеством" наградил за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, укрепление международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства космонавтов Фёдора Юрчихина и Олега Новицкого.

Рыжиков совершил один космический полёт с 19 октября 2016 по 10 апреля 2017 года. Космонавт был отправлен на МКС на корабле "Союз МС-02" вместе с россиянином Андреем Борисенко и астронавтом НАСА Шейном Кимброу.

Юрхичин совершил пять полётов, а Новицкий побывал в космосе дважды.