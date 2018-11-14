Оптимизация бюджетов. Всё больше компаний в России ожидают сокращения зарплат

Как показал опрос, более 40 процентов фирм не хотят пересматривать затраты на персонал в ближайшие шесть месяцев.

В России стало больше компаний, ожидающих сокращения зарплат. На сегодняшний день это 15%. При этом по-прежнему почти половина фирм ждёт увеличения оплаты труда в ближайшие полгода. К этим выводам пришли специалисты HeadHunter при изучении ожиданий в сфере HR на октябрь 2018 — март 2019 года, сообщает РИА "Новости".

— Несмотря на то что доля компаний, ожидающих роста оплаты труда в ближайшие полгода, почти не поменялась (44%), выросла доля ожидающих уменьшения зарплат — сейчас это 15%, в прошлый раз было 10%, — сообщают авторы исследования.

На вопрос, что будет происходить с фондом оплаты труда в конкретных компаниях в течение следующих шести месяцев, 10% респондентов ответили, что он скорее уменьшится, в то время как в прошлые шесть месяцев лишь 6% людей склонялись к такому варианту ответа.

В ближайшие полгода компании собираются увеличивать бюджет и количество мер по работе с персоналом. Но доля таких компаний уменьшилась по сравнению с прошлым периодом.

Снизилась доля фирм, которые планируют увеличить количество мер, направленных на развитие персонала. Если в прошлые полгода их было 53%, то в этом — 49%. Основные причины роста количества мер, направленных на развитие персонала, — масштабирование текущих программ, увеличение приоритета работы с кадрами, появление новых программ.

Причиной уменьшения количества мер чаще всего является общая оптимизация бюджета компании. 41% компаний не хотят пересматривать затраты на персонал в ближайшие шесть месяцев. Четверть фирм ожидает увеличения бюджета; 9% уже приняли решение о снижении трат на персонал, ещё 11% к этому склоняются.