KhabibTime. Нурмагомедов рассказал, когда представит свою автобиографию

Известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов объявил в своём Instagram, что 26 ноября он представит свою автобиографию под названием KhabibTime.

— Дорогие мои подписчики! Очень рад объявить о том, что моя автобиография KhabibTime готова и подписана в печать, — написал спортсмен.

Нурмагомедов отметил, что работа над произведением велась два года, а писать её, не являясь чемпионом, было рискованным шагом. Добавим, что презентация состоится в рамках бизнес-форума, который пройдёт в СК "Олимпийский".