KhabibTime. Нурмагомедов рассказал, когда представит свою автобиографию

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KhabibTime. Нурмагомедов рассказал, когда представит свою автобиографию

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Фото: © Instagram/ khabib_nurmagomedov

Известный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов объявил в своём Instagram, что 26 ноября он представит свою автобиографию под названием KhabibTime.

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Дорогие мои подписчики. Очень рад объявить о том, что моя автобиография “KhabibTime” готова и подписана в печать. Мы работали над книгой 2 года. И когда мы начинали писать книгу с @z_kurbanov мы не были уверены что через 2 года я буду бойцом уже выигравшим титул чемпиона #ufc и защитившим его в самом большом бою в истории #мма на #ufc229 Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начало хоть стань чемпионом и т д в общем критиков хватало, и признаюсь это было рискованно, но на данный момент, это книга имеет место БЫТЬ, так скажем. С небольшим волнением жду, когда смогу держать её в руках, а презентация книги состоится на бизнес-форуме #SynergyGlobalForum2018 в Москве уже 26 ноября. До встречи в «Олимпийском». #KhabibTime

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

— Дорогие мои подписчики! Очень рад объявить о том, что моя автобиография KhabibTime готова и подписана в печать, — написал спортсмен.

Нурмагомедов отметил, что работа над произведением велась два года, а писать её, не являясь чемпионом, было рискованным шагом. Добавим, что презентация состоится в рамках бизнес-форума, который пройдёт в СК "Олимпийский".

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