Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому певцу Диме Билану присваивается звание заслуженного артиста РФ. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
— За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почётное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Диме Билану, — говорится в указе.
Билан дважды представлял Россию на конкурсе "Евровидение": в 2006 и 2008 годах. В 2008 году он занял первое место с песней Believe.
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