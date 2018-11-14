Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста РФ

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Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста РФ

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Глава государства отметил заслуги певца в развитии культуры и его многолетнюю деятельность.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому певцу Диме Билану присваивается звание заслуженного артиста РФ. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

— За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почётное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Диме Билану, — говорится в указе.

Билан дважды представлял Россию на конкурсе "Евровидение": в 2006 и 2008 годах. В 2008 году он занял первое место с песней Believe.

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