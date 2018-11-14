На Камчатке одиннадцать НКО получат более 18 млн от Фонда президентских грантов

Сразу одиннадцать некоммерческих организаций Камчатского края получили поддержку Фонда президентских грантов на реализацию социальных проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Речь идёт об общей сумме в 18,7 млн рублей, причём самый большой грант — на 2,9 млн — выиграл Центр молодёжных исследований и волонтёрской работы. Средства планируют потратить на создание интерактивной школы добровольчества молодёжи края.
Кроме того, поддержку от Фонда президентских грантов получит питомник для бездомных животных, группа кратковременного пребывания детей в помощь работающим мамам, мероприятия по охране водной фауны Северной Корякии и другие интересные проекты.
Напомним, что всего в списке победителей конкурса Фонда президентских грантов — 2018 фигурирует более двух тысяч некоммерческих неправительственных организаций из всех регионов страны. По итогам конкурса между ними будет распределено почти 4,7 млрд рублей.
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