Поймали с героином. В Балашихе задержан криминальный авторитет Саша Огонёк

У пойманного на трассе М-7 "Волга" вора в законе обнаружили четыре грамма запрещённых веществ.

Полицейские подмосковной Балашихи задержали криминального авторитета, который именует себя как Саша Огонёк. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Иномарку 56-летнего вора в законе остановили на автодороге М-7 "Волга". У подозреваемого в незаконном хранении наркотиков был обнаружен свёрток с четырьмя граммами героина.

В отношении него заведено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических веществ. Ему грозит до 15 лет колонии.