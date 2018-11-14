Поймали с героином. В Балашихе задержан криминальный авторитет Саша Огонёк

Читайте также

Поймали с героином. В Балашихе задержан криминальный авторитет Саша Огонёк

78
У пойманного на трассе М-7 "Волга" вора в законе обнаружили четыре грамма запрещённых веществ.

Полицейские подмосковной Балашихи задержали криминального авторитета, который именует себя как Саша Огонёк. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Иномарку 56-летнего вора в законе остановили на автодороге М-7 "Волга". У подозреваемого в незаконном хранении наркотиков был обнаружен свёрток с четырьмя граммами героина.

В отношении него заведено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических веществ. Ему грозит до 15 лет колонии.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×