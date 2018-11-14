СКР проверит фото детей, которых полицейские одели в тюремные робы в Мурманске

Устанавливаются личности сотрудников МВД, организовавших конкурс, и несовершеннолетних, принимавших в нём участие.

Следственный комитет России инициировал проверку по факту публикации на официальном сайте УМВД России по Мурманской области фотографий детей, которые были одеты в тюремные робы.

— В средствах массовой информации распространены сведения о том, что с участием сотрудников полиции при проведении познавательных мероприятий среди несовершеннолетних на территории мурманского торгово-развлекательного центра дети были переодеты в одежду, напоминающую робы заключённых, — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются личности сотрудников МВД, организовавших конкурс, и несовершеннолетних, принимавших в нём участие.

По результатам проверки СК даст уголовно-правовую оценку действиям организаторов мероприятия.