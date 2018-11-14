Названа главная причина смертности украинцев

Минздрав предупреждает: в Незалежной хромает система диагностики заболеваний сердца и сосудов, на которые приходится 70% всех летальных исходов.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что главной причиной смертности населения Незалежной остаются сердечно-сосудистые заболевания. На диагнозы этой группы приходится 70% всех летальных исходов. Нередко речь идёт об инфарктах, инсультах, нарушениях ритма сердца и сердечной недостаточности. Но чаще всего, согласно статистике Минздрава, украинцы умирают вследствие ишемической болезни сердца.

По мнению Супрун, в стране просто необходимо наладить комплексную помощь — от уровня семейного врача, который выявляет болезнь на ранней стадии и назначает лечение, к своевременной и качественной помощи во время экстренных случаев, таких как инфаркт миокарда.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на Украине смертность в два раза превысила рождаемость. По данным Госстата, такая убыль населения превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В частности, власти Незалежной бьют тревогу из-за эпидемии алкоголизма и наркомании. Ежегодно от пагубных зависимостей и связанных с ними заболеваний в стране умирает около 120 тысяч человек. То есть из-за наркотиков и спиртного Украина теряет больше населения, чем на поле боя.