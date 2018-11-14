Путин обсудил с Мун Чжэ Ином северокорейскую ядерную проблему

Помимо этого, глава государства отметил высокий уровень товарооборота между Москвой и Сеулом.

Президент России Владимир Путин провёл встречу со своим южно-корейским коллегой Мун Чжэ Ином на полях саммита Россия — АСЕАН. В ходе переговоров лидеры двух стран затронули ряд международных вопросов, в том числе проблему ядерного разоружения КНДР.

По словам главы РФ, Москва и Сеул активно сотрудничают на международной арене, в частности по разрешению главного для Азии вопроса — северокорейской ядерной проблемы. Также Путин отметил высокий уровень товарооборота между двумя государствами.

— Республика Корея является одним из наших ключевых партнёров в Азии, занимает второе место по объёму товарооборота после Китая, — сказал президент.

В свою очередь Мун Чжэ Ин выразил надежду на содержательный диалог с Владимиром Путиным по углублению сотрудничества для обеспечения мира в регионе.