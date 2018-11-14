"Ты ляжешь тут". На Украине политики поскандалили в прямом эфире

Перепалка началась после того, как один из политиков выразил мнение, что страна "скатывается в фашизм".

Украинские депутаты Кирилл Куликов и Михаил Головко устроили скандал в прямом эфире телеканала NewsOne.

Поводом для словесной перепалки послужило мнение Куликова о том, что Незалежная "скатывается в фашизм". Головко воспринял такую точку зрения достаточно скептически и попытался перебить своего оппонента.

После этого Куликов обвинил Головко в том, что нынешняя украинская идеология убивает людей, однако в ответ он услышал, что "ваш друг Путин убивает людей" и что "Россия развязала агрессию".

Куликов в очередной раз попросил его не перебивать. Тогда Головко решил перейти в наступление: назвав депутата "хамлом", он призвал его взять себя в руки.

— Если я возьму себя в руки, ты ляжешь тут, дурачок, — заявил Куликов.

Головко был готов к такому вызову, сказав "давай, попробуй".