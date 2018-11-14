СК возбудил три уголовных дела по факту обстрела жителей Донбасса

В результате артиллерийских обстрелов украинскими военными погиб мирный житель, ещё один был ранен.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, 8 ноября военные ВСУ в районе посёлка Золотое-4 "произвели прицельный артиллерийский обстрел", в результате которого погиб мирный житель. Кроме того, 12 ноября в городе Золотое в ходе аналогичного обстрела был ранен один человек.

По словам Петренко, у следователей имеются данные о многочисленных фактах противозаконной деятельности украинских военных. СК РФ возбудил три уголовных дела по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации".