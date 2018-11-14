Путин наградил орденом Александра Невского главу Международной федерации самбо

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Путин наградил орденом Александра Невского главу Международной федерации самбо

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Фото: © РИА Новости/ Максим Богодвид

Награда вручается "за большой вклад в развитие и популяризацию" этого вида спорта.

Глава Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков стал кавалером почётной госнаграды — ордена Александра Невского — за большой вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

<p>Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.</p><p>Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский</p>

К ордену Александра Невского также представлены глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Кроме того, по указу президента медалью "За заслуги перед Отечеством" I степени награждается первый вице-президент ВФС Сергей Байдаков и президент Карельской федерации самбо и дзюдо Илья Шегельман. В свою очередь, старший тренер женской сборной России по самбо Юрий Борисочкин награждён орденом Почёта, а исполнительный директор ВФС Владимир Левченко — орденом Дружбы. В списке получивших госнаграды также фигурируют вице-президент ВФС Евгений Селиванов, генеральный директор клуба "Самбо УГМК" Валерий Стенников, а также президент Новосибирской региональной федерации самбо Николай Степанов.

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