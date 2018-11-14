Летел по тротуару. Появилось видео наезда на пешеходов в Екатеринбурге

Как рассказали очевидцы местным СМИ, водитель внедорожника до определённого момента вёл себя на дороге адекватно.

Появились записи с камер уличного наблюдения, на которых запечатлён момент, как водитель внедорожника сбил троих пешеходов в Екатеринбурге утром 14 ноября.

Как сообщил очевидец изданию Е1.RU, водитель внедорожника Honda сначала вёл себя в потоке автомобилей адекватно, однако в один момент резко остановился, несмотря на то что остальные машины уже поехали.

— Я ехала рядом, сначала подумала, что пропускает кого-то, притормозила, но там никого не было. Такое впечатление, что размышлял о чём-то. Дальше он уже несётся по тротуару со скоростью не меньше 60 километров в час, — рассказывает свидетель произошедшего.

Утром 14 ноября водитель Honda CR-V на перекрёстке улиц 8 Марта и Фурманова в Екатеринбурге сбил трёх пешеходов, среди которых двухлетний ребёнок и его мать.