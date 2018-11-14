Конвейеры и дымовая труба. Каток в парке Горького оформят в индустриальном стиле

Павильоны проката будут стилизованы под цеха, а в центре появится инсталляция из тысячи подсвечивающихся труб.

В московском Парке Горького 22 ноября будет открыт каток в индустриальном стиле, информирует пресс-служба зоны отдыха.

— В этом сезоне каток превратится в "фабрику счастливых людей", — отмечается в пресс-релизе. Именно так охарактеризовал парк Герберт Уэллс, который посетил его в 1934 году, отметили в руководстве парка.

Для поддержания тематики арку главного входа украсят неоновой конвейерной лентой, перед входом на каток будет установлена десятиметровая фабричная труба, павильоны проката будут стилизованы под цеха, а в центре появится инсталляция из тысячи подсвечивающихся труб.

Площадь катка составит около 18 тысяч кв. м. Его разделят на три части — будет оборудовано отдельное пространство для детей и установлена хоккейная коробка.

Каток проработает до 10 марта включительно.