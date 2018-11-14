Американская компания подарит каждому служащему револьвер на Рождество

По мнению совладельца предприятия, такая мера способствует повышению безопасности служащих.

Американская компания BenShot из штата Висконсин подарит на Рождество каждому из служащих по револьверу. Об этом сообщает издание Post-Crescent.

Как заявил совладелец предприятия Бэн Вулфгрэм, такой подарок способствует повышению безопасности служащих, а также поможет выработать у них командный дух. Он подчеркнул, что некоторые из 16 сотрудников фирмы, которая занимается производством бокалов, якобы пробитых пулей, никогда не имели дела с оружием, но согласились принять столь необычный подарок.

Одна из служащих компании — Челси Прист — рассказала, что револьвер поможет ей ощутить себя более могущественной и защищённой. При этом двое работников изначально отказались принять такой подарок, однако вскоре изменили своё мнение.