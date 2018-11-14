Путин и Эрдоган 19 ноября в Стамбуле обсудят международные проблемы

В этот день лидеры двух стран также примут участие в церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока" в режиме видеоконференции.

Президент России Владимир Путин 19 ноября посетит Стамбул, где встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. В ходе переговоров президенты обсудят развитие российско-турецких отношений, актуальные региональные и международные проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Состоится встреча Путина и Эрдогана, в ходе которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика, — рассказали в пресс-службе.

В этот день состоится церемония завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". Лидеры примут участие в ней в режиме видеоконференции.